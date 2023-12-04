الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل حارسًا أمينًا لهذا الوطن (إنفوجراف)

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، قوة القوات المسلحة المصرية في مواجهة جميع التحديات الإقليمية والعالمية وتحقيق أمن وأمان البلاد والمنطقة والأمة ككل.

وقال خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، إن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت الحصن الأمين لمقدرات الأمة، وستظل حارسًا وحاميًا لهذا الوطن محافظًا على أمنه واستقراره ساعيًا لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام.

افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث "إيديكس 2023"

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويضم معرض إيديكس 23 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

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