الانتهاء من جاهزية 23 مقرًا انتخابيًا لاستقبال الناخبين بكفرشكر

تفقد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية، مقار اللجان الانتخابية للوقوف على مدى الاستعدادات النهائية فى تجهيزها، لاستقبال جموع الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، وتلافى أى ملحوظات ومعالجتها حتى تظهر الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق أمام المواطنين والعالم تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفرشكر، أنه تفقد 23 مقرًا لجنة انتخابية موزعة على قرى 5 وحدات محلية بالمركز والمدينة، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على النظافة العامة ورفع الإشغالات ومنع تواجد باعة جائلين أو أساسات داخل اللجان والحمامات والطرقات وصيانة جميع الخدمات والمرافق اللازمة أيام العملية الانتخابية، والتى تشمل مصادر الإنارة الجيدة ومياه الشرب وتهوية نوافذ اللجان الانتخابية وتوفير وسائل الأمان اللازمة بكل لجنة، وبذل كل الجهود للقضاء على أى مشكلات سواء حالية أو طارئة والتغلب عليها فورًا من خلال التواجد الدائم لجميع مسئولى المرافق والخدمات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفرشكر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من كل الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة والوحدات القروية التابعة للمركز والمدينة بالعمل على تهيئة المناخ والأوضاع لاستقبال الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع فى سهولة ويسر، وكذالك المرور بشكل يومى مستمر، لرصد أى معوقات أو مشكلة طارئة ومعالجتها فى التو واللحظة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم المرور على أماكن مبيت قوات التأمين والمسئولين عن الانتخابات، للتأكيد من مدى جاهزيتها وتوافر كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة والضرورية لراحتهم، مشيرًا إلى أنه توجد غرفة عمليات مجهزة داخل ديوان عام مجلس المدينة تم ربطها بجميع مراكز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل على مدار الساعة فى تلقى أى شكاوى على مستوى المركز والمدينة خلال العملية الانتخابية، والتواصل مع المختصين لحلها والقضاء عليها فورًا لظهور الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق، الذى يرفع صور مصر أمام العالم، مطالبًا جموع الناخبين بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

شارك فى الجولة محمد غنيم وأحمد صلاح وإبراهيم سعيد نواب رئيس المركز والمدينة، وعدد من مسئولى الجهات الخدمية والمختصة.