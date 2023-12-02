السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: جاهزية 365 مقرًا انتخابيًا لاستقبال 3 ملايين ناخب

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع جاهزية المقار الانتخابية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددًا من المدارس بمدن بنها وكفر شكر، والتي شملت نادي بنها الرياضي (لجنة عامة)، ومدرسة ابن خلدون الابتدائية، ومدرسة الإمام محمد عبده، ومدرسة بنها الثانوية بنات، ومدرسة الثانوية بنين العسكرية بمدينة بنها. 

وفي مدينة كفر شكر، تفقد الهجان، مدرسة محمود صفوت الإعدادية (لجنة عامة)، ومدرسة كفر عزب غنيم، ومدرسة تصفا الابتدائية، ومدرسة كفر تصفا الإعدادية، ومدرسة الزمرونية الابتدائية، ومدرسة كفر رجب، ومدرسة كفر شكر الابتدائية، ومدرسة الحرية.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر انعقادها أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 365 مقرًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها عدد 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين، و512 ألفًا، و682 ناخبًا وناخبة، على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقال "الهجان" أدعو أبناء محافظة القليوبية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية، كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية. 

رفع درجة الاستعداد القصوى

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كل سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على رفع درجة التأهب بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ. 

كما وجَّه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول وكذا تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف اللائق بها.

محافظ القليوبية المقار الانتخابية الانتخابات الرئاسية استعدادات الانتخابات عبدالحميد الهجان

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