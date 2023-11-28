الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة موسعة للنظافة ورفع الإشغالات بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشبرا

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة موسعة للنظافة والإشغالات لاستعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لرفع تراكمات القمامة الموجودة ورفع السيارات المتهالكة بالجزر الوسطي بالشارع، وإزالة التندات المخالفة ودون ترخيص، ورفع المظاهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري، وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

شارك في الحملة كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء عبدالفتاح القصاص حكمدار أمن القليوبية، واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء سامح أبو الفتوح مساعد مدير أمن القليوبية، والعقيد هيثم حجازي، والمقدم أحمد الشعراوي مأمور قسم قليوب، وعدد من ضباط المرور والأمن العام بمديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من تطهير شارع عرابي من الاشغالات والمخالفات، حيث تم رفع جميع السيارات المعطلة والمتهالكة الموجودة بالجزيرة الوسطي بطول الشارع والتحفظ عليها في الأماكن المخصصة، كما تم منع انتظار السيارات أيضًا بالجزر الوسطي والتنبيه علي أصحاب السيارات الالتزام بالانتظار على الجانب الأيمن فقط، ومن يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية.

كما تمكنت الحملة أيضا من إزالة التندات المخالفة أمام المحال التجارية وإزالة الأكشاك المخالفة، وإزالة فروشات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وعرقلة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات لتحقيق الردع العام، حيث أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي إشغالات بالشارع مرة أخرى؛ للتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم.

خلال حملة اليوم تم رفع أكثر من 600 طن قمامة بالشارع تم نقلها الي المقلب الوسيط، حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة بالشارع ورفع التراكمات أولا بأول، مشيرا إلى أن المحافظة تسعي جاهدة لتحسين منظومة النظافة بالمدينة من خلال تفعيل الجمع السكني لمنع تواجد القمامة بالشارع، ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو.

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