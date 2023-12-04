في خطوات.. كيف تحمي نفسك من حساسية العين خلال الشتاء؟

تعتبر العيون أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان، ولكنها قد تتعرض للعديد من المشكلات خاصة خلال فصل الشتاء.

وتعتبر حساسية العين من المشكلات الشائعة التي يواجهها الكثيرون في هذا الفصل، وقد تتسبب في التهابات مزعجة.

في هذا التقرير، يرصد "الدستور" معلومات عن حساسية العين وأسبابها، ونقدم بعض النصائح للحماية والوقاية منها خلال فصل الشتاء.

ما هي حساسية العين؟

حساسية العين هي رد فعل تحسسي يحدث عندما يتعرض الجهاز المناعي للعين لتهيجات من مصادر مختلفة، مثل الغبار، والحساسية الموسمية، والعوامل البيئية. قد يترافق ذلك مع أعراض مزعجة مثل حكة، واحمرار، وإفرازات.

أسباب حساسية العين في فصل الشتاء

في فصل الشتاء، تزداد احتمالية حدوث حساسية العين بسبب عوامل محددة، بما في ذلك:

- جفاف الهواء: يؤدي جفاف الهواء في فصل الشتاء إلى جفاف وتهيج العيون.

- التدفئة المركزية: استخدام أجهزة التدفئة المركزية قد يؤدي إلى جفاف الهواء وتهيج العيون.

- تغيرات درجات الحرارة: التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة قد تؤثر على حالة العيون وتزيد من احتمالية حدوث تهيج.

كيفية الحماية من حساسية العين في فصل الشتاء

- استخدام نظارات شمسية: قم بارتداء نظارات شمسية لحماية عينيك من الرياح الباردة وأشعة الشمس المنخفضة في فصل الشتاء.

- ترطيب العيون: استخدم قطرات للعيون ذات التركيبة المرطبة للحفاظ على رطوبة العين وتقليل التهيج.

- تجنب التعرض للعوامل المهيجة: حاول تجنب التعرض للغبار والروائح القوية والملوثات التي قد تزيد من احتمالية حدوث تهيج في العيون.

- ترطيب الهواء: استخدم جهاز ترطيب الهواء في المنزل للحفاظ على رطوبة مناسبة في الجو وتقليل جفاف العيون.

وتعد حساسية العين مشكلة شائعة في فصل الشتاء، ومعرفة كيفية حماية عينيك من التهيج والتهابات ذات صلة يمكن أن يكون ذو أهمية كبيرة. باستخدام هذه النصائح للحماية من حساسية العين في فصل الشتاء، يمكنك المحافظة على صحة عيونك والاستمتاع بموسم الشتاء بأكمله