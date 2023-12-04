الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في كفرالشيخ

عمليات جراحية
عمليات جراحية

 شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ جمعية الأورمان خلال شهر نوفمبر فى تنظيم 4 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرى مراكز كفرالشيخ.

 

قوافل طبية في النجوع والقرى

وأعلنت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

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من جانبه، فقد أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان خلال شهر نوفمبر نظمت 4 قوافل علاجية حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة لصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا لزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 34 ألف مريض، وإجراء 11،258 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 6286 نظارة طبية لغير القادرين.

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