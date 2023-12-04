الرئاسة تنشر صور افتتاح السيسى معرض "إيديكس 2023"

نشرت رئاسة الجمهورية صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وشهد الرئيس السيسي تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200"، التي تم تصنيعها في شركة ترسانة الإسكندرية بأيد مصرية بنسبة 100%، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).

تفقد أجنحة المعرض

كما تفقد الرئيس السيسي، أجنحة المعرض الدولي، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من مدير المركبات في جناح مجمع الصناعات الهندسية اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق الشيخ، الذي بين أن الجناح يتكون من 12 مركبة مدرعة، وتم تصميم جميع المركبات بمجمع الصناعات الهندسية، كما تم مراعاة التنوع في المواصفات الفنية والتكتيكية، بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة.

