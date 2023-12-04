الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشاهد الإعلان عن أول راجمة صواريخ فى مصر "رعد 200"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، الإعلان عن أول راجمة صواريخ في مصر "رعد 200"، التي تم تصميمها وتصنيعها بأيادٍ مصرية خالصة من خلال الإنتاج الحربي.

وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية داخل المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذى يتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

المعرض يضم 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة

ويضم معرض إيديكس 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

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