حكاية وطن.. كيف عملت الدولة المصرية على تمكين الشباب إقتصاديًا؟

أبرز كتاب حكاية وطن مجهودات مصر فى تمكين الشباب خلال الفترات الماضية، حيث تم تمكينهم أقتصاديًا وثقافيا، وتبرز الدستور أهم ما ركز عليه كتاب حكاية وطن فى دعم الشباب فى هذا الجزء.

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من حيث التمكين الاقتصادى تم إطلاق مجموعـة مـن المبـادرات، مثـل مبـادرة ”ابـدأ“ التـي مـن ضمـن أهدافهـا توفيـر فـرص عمـل للشـباب، وكذلـك مبـادرة ”رواد 2030“ لتكريـس ودعـم دور ريــادة األعمــال فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي، ومبــادرة ”مشــروعك“ التــيً تقـدم قروضـا ميسـرة للشـباب لتنفيـذ مشـروعاتهم الصغيـرة والمتوسـطة.

وتم عمل مبـادرة التمويـل منخفـض التكلفـة مـن البنك المركـزي للمشـروعات الصغيرة والمتوسـطة بقيمـة 200 مليـار جنيـه، ومبـادرة منـح أراضـي كاملـة المرافـق للشـباب وصغـار المسـتثمرين بمحافظـات الصعيـد، بالاضافة إلى دعـم المشـاركة المجتمعيـة للشـباب فـي العمـل الأهلى والتطوعـي وخاصـة مـن خـلال مبـادرة ”حيـاة كريمـة“ والتحالـف الوطنـي للعمـل الأهلي التنمـوي.

مبادرة تصـدوا معنـا

كما أنه أبرز كتاب حكاية وطن أنه تم تم إطلاق مبـادرة ”تصـدوا معنـا“ التـي هدفـت إلـى مواجهـة الشـائعات والحـث علـى نشـر مزيـد مـن الوعـي بالقضايـا المعاصـرة بالاضافة إلى تنفيـذ مجموعـة واسـعة مـن المشـروعات بقطـاع الشـباب والرياضـة بلغـت نحـو 4574 ً مشـروعا بتكلفـة بلغـت 22 مليـار جنيـه حتـى يونيـو 2023.

ضمــن أهــم مبــادئ الجمهوريــة الجديــدة هــو دعــم الحــوار بيــن القيــادة السياســية والشــباب وذلــك مــن خــال المؤتمــرات الشــبابية التــي انطلقــت عـام 2016 ً الـذي خصصـه الرئيـس السيسـي عامـا للشـباب المصـري، حتـى باتـت هـذه المؤتمـرات سـاحة يعبـر فيهـا الشـباب عـن آمالهـم ورؤاهـم وتطلعاتهـم، هـذه المؤتمـرات سـاحة يعبـر فيهـا الشـباب عـن آمالهـم ورؤاهـم وتطلعاتهـم حتــى تطــورت لتشــمل كل شــباب العالــم مــن خــال ”منتــدى شــباب العالــم“ الــذي انعقــدت منــه خمــس دورات حتــى.2022