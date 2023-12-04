مطران المنيا يشارك في المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ببني مزار

شارك الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، في المؤتمر الجماهيري، لدعم، وتأييد المرشح الرئاسي، السيد عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات، والمشروعات القومية.

مستقبل وطن

أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا، بمدينة بني مزار، بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، ووفد من كهنة الإيبارشية، بحضور سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الحزب، وقيادات حزب مستقبل وطن، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب، والشيوخ، بمحافظة المنيا، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية، والشعبية، وشعب محافظة المنيا.

من جهة أخرى، ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بأبوان.

شارك في الصلاة الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "ماذا أصنع لأرث الحياة الأبدية".

وعقب القداس الإلهي، تفقد الأنبا باسيليوس مبنى الخدمات الإنسانية بالكنيسة.

وافتتح المطران جورج شيحان السامي الاحترام، راعي إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا "المركز الثقافي اللبناني الماروني"، مساء أمس، بمدينة الإسكندرية، بحضور قنصل عام لبنان، علي قرانوح، وذلك إيمانًا بدور المراكز الثقافية في رسم طريق ثقافي وفكري مستنير للشباب، وتوظيف طاقتهم الإبداعية في عمليات التنمية المجتمعية.