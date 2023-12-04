الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

8 ديسمبر .. الأنبا نيقولا يرأس الاحتفال بعيد العجائبي في إبراشية طنطا

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

تحتفل إبراشية (طنطا) بعيد القديس نيقولاوس، في يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 بدلاً من يوم 6 ديسمبر الذي يوافق عيد القديس، وهو شفيع الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر ووكيلها للشؤون العربية، مطران الإبراشية، وشفيع الأرشمندريت نقولا فانوس راعي كنيسة القديس جيورجيوس في مدينة طنطا.

بهذه المناسبة سوف يُحتفل بالقداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس بطنطا.

من جهة أخرى، وبمناسبة دخول العذراء مريم إلى الهيكل ترأس القداس الإلهي المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي في القاهرة في كنيسة دخول العذراء مريم إلى الهيكل في مصر الجديدة، بمعاونة الأرشمندريت استفانوس والأرشمندريت بارثينيوس والشماس يوسف.

وحضر القداس الإلهي إلى جانب الشعب طلاب المدارس اليونانية بالقاهرة، برفقة معلميهم.

في نهاية القداس الإلهي قدَّم المطران نيقوديموس للحاضرين أيقونة دخول العذراء مريم إلى الهيكل.

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