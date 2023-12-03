الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا نيقولا يترأس الاحتفال بعيد القديسة بربارة في إبراشية طنطا

الانبا نيقولا انطونيو
الانبا نيقولا انطونيو

احتفلت إبراشية إرموبوليس (طنطا) بعيد القديسة بربارة بإقامة القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، ترأس القداس الإلهي المتروبوليت الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر ووكيلها للشؤون العربية، بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس راعي كنيسة القديس جيورجيوس، وبحضور شعب الكنيسة المؤمن.


بعد القداس الإلهي تم الاحتفال بمباركة القمح المسلوق، المُسمى باليونانية κόλλυβα (كوليفا) وترتيل طروبارية القديسة من مرتل الكنيسة شريف زريق. 

كما قدم رئيس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس مجدي زريق هدية لسلوى فكهاني.

نيقولا انطونيو أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو

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