الأنبا نيقولا يترأس الاحتفال بعيد القديسة بربارة في إبراشية طنطا

احتفلت إبراشية إرموبوليس (طنطا) بعيد القديسة بربارة بإقامة القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، ترأس القداس الإلهي المتروبوليت الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر ووكيلها للشؤون العربية، بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس راعي كنيسة القديس جيورجيوس، وبحضور شعب الكنيسة المؤمن.



بعد القداس الإلهي تم الاحتفال بمباركة القمح المسلوق، المُسمى باليونانية κόλλυβα (كوليفا) وترتيل طروبارية القديسة من مرتل الكنيسة شريف زريق.

كما قدم رئيس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس مجدي زريق هدية لسلوى فكهاني.