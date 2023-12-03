البابا ثيؤدوروس الثانى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية فى بوروندى

أدلى قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر عموم إفريقيا للروم الأرثوذكس، بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام اللجنة الفرعية للانتخابات المنعقدة في مقر السفارة المصرية بالعاصمة البوروندية بوجمبورا.

وأعرب قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني للسفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي، عن بالغ سعادته واعتزازه بالإدلاء بصوته الانتخابي أمام اللجنة الانتخابية المنعقدة في السفارة المصرية في بوروندي، مشيدًا بالتنظيم المميز والدقيق الذي تشهده الانتخابات الرئاسية المصرية في جميع سفارات مصر في الخارج.

وقد أعرب السفير ياسر العطوي عن بالغ تقديره وسعادته لزيارة قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني مقر اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية في بوجمبورا وحرص قداسته على المشاركة الحضورية والإدلاء بصوته في هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير والهام، والذي يعد حقًا وواجبًا لكل المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

الجدير بالذكر أنه في يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 عند الظهر وصل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودوروس الثاني إلى مطار ملكيور نداداي الدولي بمدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي يرافقه المتروبوليت دانيال مطران أكسوم "إثيوبيا وإريتريا".

كان في استقبال غبطته في مطار متروبوليت بوروندي ورواندا المطران إينوسنتيوس، وأسقف جينجا وشرق أوغندا الأسقف سيلفستر، وسفير جمهورية مصر العربية السيد/ ياسر العطاوي، وقنصل السفارة المصرية مارك هاني، والأمين العام لوزارة الخارجية السيد/ إيمابل، نيابة عن رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي، ومساعد قنصل اليونان جورجيوس كوكوليس، رئيس الطائفة اليونانية ألكيس ماكوس.

أعرب البابا ثيودوروس عن سعادته بالزيارة الثانية التي يقوم بها إلى بوروندي بعد انتخابه، وكانت الزيارة التبشيرية السابقة قد تمت في عام 2013، خلال حفل تنصيب الأسقف إينوسنتيوس.

تجدر الإشارة إلى أن إبارشية بوروندي ورواندا المقدسة تأسست بموجب الطومس البطريركي والمجمعي في 6 أكتوبر 2009، فيما يصادف هذا العام مرور خمس سنوات على ترقيتها إلى متروبوليتية مقدسة في 26 نوفمبر 2018.

شكر المتروبوليت إينوسنتيوس، باسم جميع الإكليروس والعلمانيين الحاضرين صاحب الغبطة على محبته الأبوية التي تحيط بإبارشية بوروندي ورواندا الإرسالية وتمنى له إقامة سعيدة.

وأعرب سفير مصر العطاوي عن سعادته بوصول البابا البطريرك إلى بوروندي وعن تمنيات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لغبطته.