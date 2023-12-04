"إعلام دمياط" ينظم ندوات توعوية لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مجمع إعلام دمياط التابع للهيئة العامة للاستعلامات، جاء حول الجهود المبذولة التى بدأت من أكتوبر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر الماضى والتى تضمنت عدد من اللقاءات والندوات الاعلامية استهدفت 1050 مستفيدا من الذكور والإناث.

وأوضح التقرير أن الندوات جاءت كالتالي " أكتوبر بين عزيمة النصر وارادة البناء" عُقدت بالمدرسة الثانوية الزخرفية للبنات، كما تم عقد حلقة نقاشية حول الانتخابات الرئاسية مع موظفى البرنامج التدريبي لهيئة البريد بدمياط جاءت تحت عنوان عنوان " صوتك مستقبلك إنزل وشارك "، وندوة أخرى بجمعية تنمية المجتمع بدمياط تحت عنوان " تعزيز الوعى الثقافي بالمشاركة السياسية".

ندوة عن الانتخابات الرئاسية وتعزيز المشاركة السياسية

كما تم عقد ندوة استهدفت طلبة المعهد الفنى التجارى " الانتخابات الرئاسية وتعزيز المشاركة السياسية"، كما عُقدت ندوة فى ذات السياق بالتعاون مع الأزهر والكنيسة بمقر الإرشاد الزراعى، وأطلق المجمع ندوة فى حب مصر فى إطار مبادرة " مصر تاج العروبة"،وندوة حول أهمية دور المرأة فى المشاركة السياسية بالزرقا، ووندوة جاءت تحت عنوان " دور المشاركة السياسية فى استقرار المجتمع " بمقر مديرية التضامن الاجتماعي.

ولفت البيان إلى أن المجمع بصدد تنفيذ خطة اعلامية تبدأ فى النصف الثاني من شهر ديسمبر لرفع الوعى بين الشباب بتشجيع المنتج المحلى والصناعة المحلية ودفع عجلة الإنتاج وذلك تحت شعار " صنع فى مصر" بالتنسيق مع طلبة كليات الهندسة والتربيه النوعية بجامعة دمياط وطلاب المعهد الفنى الصناعى ومركز التدريب المهنى.

توجيه بالاستعداد التام للانتخابات الرئاسية

كما وجّهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستعداد التام للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و 11 و12 ديسمبر الجارى،، حيث استكملت الجهات المختلفة جهودها لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات، والتأكيد على ذلك باعتباره حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية لابداء رأيه وصوته بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

حيث أطلقت الجهات المعنية من وحدات محلية ومديريات ندوات للتوعية بذلك، بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما أطلق المجلس القومى للمرأة حملة وطرق الأبواب بلدى أمانة لتوعية السيدات بأهمية المشاركة ودورها فى توعية أسرتها للنزول إلى مراكز الاقتراع،وفى هذا السياق، بدأت الوحدات المحلية جهودها لمتابعة تجهيز المقار الانتخابية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية والشباب والرياضة..