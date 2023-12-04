الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتهاء فرز أصوات المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024

فرز الأصوات
فرز الأصوات

انتهت اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات والمقار المصرية في 121 دولة حول العالم، من عملية فرز وتجميع أصوات المصريين بالخارج التي أدلوا بها في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر الجارى، تمهيدا لإرسالها بالطريقة الدبلوماسية الى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات الرئاسية في الخارج برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج التصويت في الخارج عن طريق وزارة الخارجية تمهيدا لمراجعتها وضمها إلى نتائج الداخل وإعلان النتيجة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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الهيئة الوطنية للانتخابات| خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023

وانتهت فى تمام الساعة السابعة، صباح اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، عملية التصويت للمصريين في لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء التصويت بثالث وآخر أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.

وكان المستشار أحمد بندارى وجه فى وقت سابق جميع السفراء المشرفين على اللجان فى الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس أنه عقب انتهاء عمليات الاقتراع سيتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية ونبه على عدم قيامهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أو أى أرقام لأن هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث كفل لها الدستور والقانون بأن الهيئة هى الجهة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

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