الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد معرض ايديكس العسكري 2023 مصر.. وأبرز المنتجات المعروضة

معرض إيديكس 2023
معرض إيديكس 2023

معرض ايديكس العسكري 2023 مصر من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية حاليا، وذلك نظرا لكونه فرصة حقيقة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والكسكرية ومن المتوقع أن يشارك عارضين من جميع أنحاء العالم.

موعد معرض ايديكس العسكري 2023 مصر

وتنطلق فاعليات معرض ايديكس العسكري 2023 مصر في دورته الثالثة خلال الفترة من من اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر الجاري وحتى يوم 7 ديسمبر 2023 وذلك بأرض المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجميع الخامس حيث تم دعوة أكثر من 100 وفد عسكري من الدول العربية والأجنبية لحضور فاعليات المعرض.

ويعد المعرض الحدث الدفاعي والأمني الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا مما يوفر فرصة متميزة للزوار لمشاهدة أحدث التقينات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية حيث يتم عرض مجموعة مميزة من المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناة السفن والصيانة والأمن السيبراني وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية القفو بالمظلات.

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الرئيس السيسى يصل مقر معرض "إيديكس" للصناعات العسكرية 2023

منتجات معرض ايديكس 2023

يشترك في معرض ايديكس 2023 نحو 400 عارض من مختلف دول العالم العربي والعالمي ويتم عرض منتجاتهم في 12 جناحا حيث يتم عرض العديد من أحدث التقنيات التي يتم العمل على استخدامها في مجالات الدفاع والتسليح والإنزال الجوي والاتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكية للواقع وغير ذلك من الصناعيات الدفاعية.

ويشهد المعرض حضور الوفود العسكرية والعديد من صناع القرار الذين يرغبون في اكتشاف التقينات والمعدات العسكرية التي يتم العمل على استخدامها في مجالات البر والبحر والجو في كافة دول العالم يقام المعرض كل عامين في مصر بناء على الرؤية السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا.

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إيديكس.. معرض السلاح الدولي في مصر 2023 ..الموعد والدول المشاركة

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الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية داخل معرض "إيديكس 2023"

هدف إقامة معرض إيديكس 2023

يهدف إقامة معرض ايكدس 2023 إلى تلبية مطالب القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة والاستفادة من فائض الطاقات الانتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من الكشروعات القومية بكافة الدول مع الحرص على زيادة المكون المحلي بمنتجاتها العسكرية والمدنية.

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