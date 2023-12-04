وزير الدفاع يشكر الرئيس السيسى على رعايته معرض "إيديكس 2023"

قال فريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن "المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023) هو مبعث فخر واعتزاز ورسالة هامة يجب التوقف أمامها طويلًا بالفحص والدرس، ونبحث في أعماقها لنتفهم معانيها".

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وتوجه القائد العام للقوات المسلحة بالشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام في هذا التوقيت الدقيق، الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن "مصر كانت وما زالت نقطة التلاقي لكل الشعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام، من أجل توحيد الجهود واحتوائها واحتواء وتيرة الصراعات، لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة".