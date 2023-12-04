الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يصل مقر معرض "إيديكس" للصناعات العسكرية 2023

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر معرض إيديكس للصناعات العسكرية.

وتنطلق اليوم فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ويضم معرض إيديكس 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

 


 

السيسي افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2023 المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2023 إيديكس 2023

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