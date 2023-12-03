الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إيديكس.. معرض السلاح الدولي في مصر 2023 ..الموعد والدول المشاركة

معرض السلاح الدولي
معرض السلاح الدولي

زاد البحث عن معرض السلاح الدولي في مصر 2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والذي تستضيف مصر فاعليات الدوره الثالثة لمعرض إيديكس 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الأيام المقبلة.

معرض السلاح الدولي في مصر 2023 

 يشارك في معرض السلاح الدولي في مصر 2023  قرابة 400 شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيا والأنظمة الأمنية والدفاعية إيديكس 2023 من 46 دولة، وذلك خلال الفترة من يوم 4 - 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقينات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر. 

وتنظم شركة AWE الشركة الدولة الرائدة في تنظيم الأحداث الكبري بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع النسخة الثالثة لمعرض إيديكس 2023 والذي يعد الحدث الدفاعي والأمني الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحداث التقينات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.

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الدول المشاركة في معرض إيديكس 2023

يضم معرض إيديكس 2023 المزمع إقامته في مصر خلال الأيام المقبلة نحو 22 جناحا دوليا من دول ( مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، فرنسا، ألمانيا، إيطالية، اليونان، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، رومانيا، جمهورية التشيك، صربيا، سلوفاكيا، بلغارية، أوكرانيا، كازاخستان، باكستان، أرمينيا، الوسنة والهرسك).

وتم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمحال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

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معرض إيديكس 2023

تعرض كبرى الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية في معرض إيديكس 2023 عدد من الأنظمة الدفاعية والأمن على رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناة السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبراني وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والاتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظنة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب المحاكية للواقع وغير ذلك من الصناعات الدفاعية.

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