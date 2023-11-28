الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: استضافة مصر معرض "إيديكس 2023" يعزز مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى

الدكتور أحمد منصور
الدكتور أحمد منصور

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن استضافة مصر المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى، وهو ما يبعث برسالة مباشرة للعالم بأن مصر دولة آمنة مستقرة.

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مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2023 "

مصر قادرة على تنظيم الفعاليات الضخمة

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية لديها القدرة على تنظيم الفعاليات الكبرى بفضل جهود القيادة السياسية وبتخطيط علمي جيد.

أهمية إيديكس

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى للصناعات العسكرية؛ يترقبه الصناع؛ وكبرى الشركات لعرض أحدث ما لديها من معدات الدفاع، بفضل جهد القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، والأفرع المختلفة للقوات المسلحة.

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تحت رعاية الرئيس السيسى.. انطلاق معرض "إيديكس 2023" 4 ديسمبر

وتابع منصور، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تدخل إلى الجمهورية الجديدة وهى تسير فى الطريق الصحيح كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وقادرة على الاستمرار فى تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد لتحقيق التنمية الشاملة.

معرض إيديكس

يشار إلى أن مصر ستستضيف فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويضم  معرض (إيديكس) عددا من كبرى الشركات المتخصصة فى كافة المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن، وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوى والدفاع الساحلى وبناة السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوى والاتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة، وغيرها من القطاعات مما يوفر فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

إيديكس حزب المؤتمر تصنيع اسلحة الدكتور أحمد منصور الرئيس السيسي

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