وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب خارج القاهرة بسوهاج (صور)

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قبل قليل، يرافقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أضخم معرض للكتاب خارج القاهرة بنادي محليات سوهاج، حيث يأتي المعرض ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

ويحتوي المعرض على قرابة ٢٥ ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها ٢٤ دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة ١١ يومًا في الفترة من ٣ وحتى ١٣ ديسمبر الجاري.

ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى ٧٠٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

وأكدت كيلاني، شكرها وتقديرها لأبناء محافظة سوهاج وتقديرها لأبناء الصعيد الذين هم على رأس مثقفي مصر،

مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الثقافي في ربوع مصر لا سيما الصعيد.

وأكد محافظ سوهاج، تقديم كل أوجه الدعم؛ لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتًا إلى أن دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدي المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالهادي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، أن اختيار وزارة الثقافة لنادي المحليات لإقامة المعرض يُعد نجاحًا جديدًا يضاف لسلسلة النجاحات التي يشهدها نادي المحليات في الآونة الأخيرة على كل المستويات، حيث أصبح النادي ملتقى لجميع أبناء سوهاج، مشيرًا إلى استعداد النادي لتقديم كل أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.

وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب

وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب

وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب