الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب خارج القاهرة بسوهاج (صور)

وزيرة الثقافة تفتح
وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قبل قليل، يرافقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أضخم معرض للكتاب خارج القاهرة بنادي محليات سوهاج، حيث يأتي المعرض ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

ويحتوي المعرض على قرابة ٢٥ ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها ٢٤ دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة ١١ يومًا في الفترة من ٣ وحتى ١٣ ديسمبر الجاري.

ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى ٧٠٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

وأكدت كيلاني، شكرها وتقديرها لأبناء محافظة سوهاج وتقديرها لأبناء الصعيد الذين هم على رأس مثقفي مصر،
مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الثقافي في ربوع مصر لا سيما الصعيد. 

وأكد محافظ سوهاج، تقديم كل أوجه الدعم؛ لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتًا إلى أن دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدي المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالهادي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، أن اختيار وزارة الثقافة لنادي المحليات لإقامة المعرض يُعد نجاحًا جديدًا يضاف لسلسلة النجاحات التي يشهدها نادي المحليات في الآونة الأخيرة على كل المستويات، حيث أصبح النادي ملتقى لجميع أبناء سوهاج، مشيرًا إلى استعداد النادي لتقديم كل أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.

وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب
وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب
وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب
وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب
وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب
وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب
وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب
وزيرة الثقافة تفتح أضخم معرض كتاب
لإقامة المعرض محافظ سوهاج القيادة السياسية رأس مثقفين مصر محافظة سوهاج الندوات الثقافية جميع الفئات العمرية وزارة الثقافة للثقافة والفنون

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان أكبر معرض للكتاب خارج القاهرة بنادي المحليات

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

مصر تشهد الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية