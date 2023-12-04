كاتب صحفي يكشف أهمية معرض "إيدكس 2023" (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن أهمية معرض "إيدكس 2023" قائمة على عدة نقاط، أولهم أن لدينا 400 شركة عارضة موجودة في هذا المعرض من 46 دولة على مستوى العالم بوفود مشاركة من 100 دولة.

أهمية معرض "إيدكس 2023"

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" اليوم الإثنين، أن ثاني النقاط، أننا نستطيع من خلال هذا المعرض عمل شراكات مع كبرى الشركات العالمية على مستوى العالم من خلال تواجدهم في المعرض ومشاركتهم، فضلا عن معرفة "خلال الوفود المشاركة" التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية الحديثة، وهي نقطة مهمة للدولة المصرية.

ولفت إلى أنه من الممكن استغلال المعرض سياحيا من خلال ما يعرف بسياحة المعارض، عبر الاستفادة من رجال الأعمال والوفود والمستثمرين المشاركين في المعرض على مدار أيامه، وهو ما يعرف بسياحة الاستثمار.

وأوضح أيضا أن رابع نقطة فيما يخص أهمية المعرض، هو عرض منتجات مصرية حديثة مثل المدرعات والصواريخ الجوية والذخائر الحديثة والمعدات القتالية الحديثة، مؤكدا أن معرض "إيدكس 23" هو المعرض الوحيد من نوعه الخاص بمجال الصناعات الدفاعية والعسكرية في القارة الأفريقية.