مدير مركز شباب السيوف: الرئيس السيسي اهتم بكل فئات المجتمع وخاصة الشباب

قال محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة مركز شباب السيوف، إن الدولة المصرية ازدهرت بالإنجازات في كافة المجالات سواء في القضاء على العشوائيات، أو أعمال وتمهيد الطرق أو كفالة الأسر البسيطة بمشروعات تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها من الإنجازات.

وواصل أن الرئيس السيسي اهتم بكل فئات المجتمع وخاصة الشباب وجانب هام من اهتمامه تمثل في تطوير مراكز الشباب التي تعد أحد أهم الوجهات السليمة لاستقبال الشباب لبناء قدراتهم واحتوائهم تحت مظلة الشباب والرياضة.

وأكمل، أن الفترة المقبلة هي مرحلة الحصاد لما بذلناه في السنوات الماضية، لذلك فهي مرحلة هامة في تحديد مستقبل بلدنا من خلال الانتخابات الرئاسية وعلينا جميعا المشاركة بأصواتنا تجاه المرشحين لأداء واجبنا الوطني.