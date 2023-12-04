الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير مركز شباب السيوف: الرئيس السيسي اهتم بكل فئات المجتمع وخاصة الشباب

مواطن مصري
مواطن مصري

قال محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة مركز شباب السيوف، إن الدولة المصرية ازدهرت بالإنجازات في كافة المجالات سواء في القضاء على العشوائيات، أو أعمال وتمهيد الطرق أو كفالة الأسر البسيطة بمشروعات تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها من الإنجازات.

وواصل أن الرئيس السيسي اهتم بكل فئات المجتمع وخاصة الشباب وجانب هام من اهتمامه تمثل في تطوير مراكز الشباب التي تعد أحد أهم الوجهات السليمة لاستقبال الشباب لبناء قدراتهم واحتوائهم تحت مظلة الشباب والرياضة.

وأكمل، أن الفترة المقبلة هي مرحلة الحصاد لما بذلناه في السنوات الماضية، لذلك فهي مرحلة هامة في تحديد مستقبل بلدنا من خلال الانتخابات الرئاسية وعلينا جميعا المشاركة بأصواتنا تجاه المرشحين لأداء واجبنا الوطني. 

 

 

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الدولة المصرية تكافل وكرامة حياة كريمه الرئيس السيسي الشباب الانتخابات الرئاسية

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