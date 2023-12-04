الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيقاف لاعب بيراميدز 3 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السابعة فى دورى نايل

رابطة الأندية
رابطة الأندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عقوبات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل، وذلك وفقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت أبرز العقوبات الصادرة من رابطة الأندية مساء الأحد، إيقاف الدولي البوركيني بلاتي توريه لاعب وسط فريق بيراميدز 3 مباريات بعد الطرد في مباراة الإسماعيلي نتيجة ضرب المنافس دون كرة.

اقرأ أيضا.. دوري نايل.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي 2-1 والحكم يطرد لاعب من كل فريق

بيان رابطة الأندية للإعلان عن عقوبات الجولة السابعة

ونشرت رابطة الأندية بيانًا رسميًا، للإعلان عن عقوبات مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل، والتي أقيمت على مدار 4 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

عقوبات مباراة بيراميدز والإسماعيلي

- إيقاف اللاعب بلاتي توريه لاعب فريق بيراميدز ثلاثة مباريات، وتوقيع غرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه وذلك للطرد بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

- إيقاف محمد السيد محمد هاشم لاعب فريق الإسماعيلي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وكانت الدقيقة 90 قد شهدت قيام الحكم بطرد إبراهيم بلاتي تور يه لاعب بيراميدز لاعتدائه بالضرب على عمر الساعي 

عقوبات مباراة إنبي والمصري

- توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 25 ألف جنيه وذلك للاعتراض الجماعي على الحكم عقب انتهاء المباراة.

- إيقاف تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.

وكان بيراميدز قد فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، بينما خسر إنبي أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

رابطة الأندية بيراميدز البوركيني بلاتي توريه الاسماعيلى الجولة السابعة من دورى نايل

مواد متعلقة

دوري نايل| برأسية ميدو جابر.. المصري يسقط إنبي بهدفين مقابل هدف (صور)

دوري نايل.. بيراميدز يهزم الإسماعيلي 2-1 والحكم يطرد لاعب من كل فريق

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

عاجل.. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة طعنا فى نيويورك

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يستهدف منزلا لعائلة فى رفح جنوبى غزة (فيديو)

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

عاجل.. فرنسا: منفذ الهجوم قرب إيفل بايع «داعش» قبل تنفيذ العملية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح