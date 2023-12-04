إيقاف لاعب بيراميدز 3 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السابعة فى دورى نايل

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عقوبات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل، وذلك وفقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت أبرز العقوبات الصادرة من رابطة الأندية مساء الأحد، إيقاف الدولي البوركيني بلاتي توريه لاعب وسط فريق بيراميدز 3 مباريات بعد الطرد في مباراة الإسماعيلي نتيجة ضرب المنافس دون كرة.

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بيان رابطة الأندية للإعلان عن عقوبات الجولة السابعة

ونشرت رابطة الأندية بيانًا رسميًا، للإعلان عن عقوبات مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل، والتي أقيمت على مدار 4 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

عقوبات مباراة بيراميدز والإسماعيلي

- إيقاف اللاعب بلاتي توريه لاعب فريق بيراميدز ثلاثة مباريات، وتوقيع غرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه وذلك للطرد بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

- إيقاف محمد السيد محمد هاشم لاعب فريق الإسماعيلي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وكانت الدقيقة 90 قد شهدت قيام الحكم بطرد إبراهيم بلاتي تور يه لاعب بيراميدز لاعتدائه بالضرب على عمر الساعي

عقوبات مباراة إنبي والمصري

- توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 25 ألف جنيه وذلك للاعتراض الجماعي على الحكم عقب انتهاء المباراة.

- إيقاف تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.

وكان بيراميدز قد فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، بينما خسر إنبي أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.