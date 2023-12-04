رئيس حملة السيسى: القطاع الخاص يحتاج إلى ثبات تشريعى فى الضرائب (فيديو)

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الضرائب هي حق للدولة ولكنها تحتاج إلى استقرار في التشريعات والأنظمة.

‎وقال فوزي، في حواره مع قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية والنمو، مضيفا أنه لا يوجد مشكلة بين القطاع الخاص والضرائب ما دام هناك ترتيب للأوضاع وتسهيل للإجراءات.

‎وأوضح فوزي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأكثر احتياجا والمحتاجة للرعاية، مؤكدا أنه لا يمكن التخلي عن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر، موضحا أن الدولة أنفقت منذ عام 2014 حتى الآن 203 مليارات جنيه في مجال الحماية الاجتماعية، سواء في شكل دعم نقدي أو مساعدات نقدية، وأن عدد الأسر المستفيدة من البرامج ارتفع بشكل كبير.