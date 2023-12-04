محمود فوزى: مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من 11 محصولا وتضاعف مساحتها السكنية

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسعى لتحقيق الاستقلالية الزراعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت تعيش على 14% من مساحتها بعد أن كانت تعيش على 7% فقط قبل عام 2014.

وقال “فوزي”، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن هذا التوسع العمراني والزراعي يعود إلى البنية الأساسية والكهرباء والطرق التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، مضيفا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من 11 محصولا زراعيا أو حيوانيا، وأن هناك خطة طموحة لزيادة هذا الرقم.

وأشار فوزي، إلى أن الرئيس السيسي كان أول من فهم أهمية الأمن بالتنمية، وأنه اتخذ خطوات جادة لتنمية سيناء، حيث تم إنفاق 600 مليار جنيه على مشروعات تنموية في شبه الجزيرة، كما أعلن أن هناك مرحلة جديدة بتكلفة 360 مليار جنيه لتحقيق أهداف اقتصادية وأمنية في سيناء.