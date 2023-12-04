الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد عرض مسلسل زينهم والإعادة على قناة "ON E"

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

أصبح مسلسل زينهم على رأس الأعمال الدرامية التي يتابعها المصريون، فلم يستغرق المسلسل الكثير من الوقت حتى يستحوذ على اهتمام المصريين، إذ احتلت كلمات البحث على محرك "جوجل" الصدارة بعد عرض الحلقة الأولى منه.

مسلسل زينهم بطولة أحمد داود

ويتساءل الجمهور المصري عن مواعيد عرض المسلسل الذي يقوم ببطولته الممثل أحمد داوود، بعد أن حققت الحلقة الأولى نجاحًا كبيرًا واحتلت المرتبة الأولى في قائمة المشاهدات في مصر.

 فريق عمل مسلسل زينهم المعروض على قناة ON E

ويشارك في مسلسل زينهم عدد من النجوم، ومنهم الممثل أحمد داوود، بالإضافة إلى كريم قاسم، وسلمى أبوضيف، وأحمد الرافعي، وسلوى محمد علي، وعماد رشاد، ومحمد أبوداود، ويارا جبران، وغيرهم من الممثلين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك. 

وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج شركة  أروما ستوديوز -تامر مرتضى- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بأحداث جديدة.. مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الـ11

مسلسل زينهم الحلقة 10| زينهم يتخلي عن قضيه والده بعد 20 عاما من البحث

أحداث وقصة مسلسل زينهم 

تدور أحداث مسلسل "زينهم" حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويقوم أحمد داوود بتجسيد شخصية طبيب شرعي يدير مشرحة، تتوالى الأحداث في إطار مشوق وغامض، وجذب المسلسل شريحة كبيرة من الجمهور كونه يغوص في العوالم الخفية والموازية. 

المسلسل "زينهم" مستوحى من كتاب بعنوان "شكرًا لأصدقائي الموتى" للدكتور محمد جاب الله، وهو طبيب قام بتوثيق تجاربه الحقيقية في مجال الطب الشرعي.

ملخص الحلقة السابقة من مسلسل زينهم 

وبدأت الحلقة السابقة  من مسلسل "زينهم"، ببداية جيمي (كريم قاسم) على التعود على رؤية الأموات في غرفة الطب الشرعي، حيث يعمل كطبيب شرعي في مصلحة الطب الشرعي، وفي كل ليلة يأتي جثة جديدة ليتم فحصها وتشريحها، تظهر الجثة له وتتحدث معه.

بأحداث جديدة.. مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الـ11

مسلسل زينهم الحلقة 10| زينهم يتخلي عن قضيه والده بعد 20 عاما من البحث

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "زينهم" وتردد القنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر شاشة ON ومنصة واتش إت

موعد عرض مسلسل زينهم وموعد الإعادة على قناة "ON E"

يعرض مسلسل "زينهم" على قناة "ON" المصرية يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً، ويتم إعادة عرضه في الساعة 2 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة عرضه في الساعة 12 ظهرًا في اليوم التالي.

وأيضًا يتم عرض مسلسل "زينهم" على قناة "ON Drama" يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً، ويتم إعادة عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً.

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بأحداث جديدة.. مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الـ11

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