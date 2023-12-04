باحث بالشئون الإسرائيلية: إزاحة نتنياهو قد تكون خطوة تمهيدية لتنيقية الأجواء بإسرائيل

قال أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن المشكلة في إسرائيل أكبر من نتنياهو فقد تكون إزاحته خطوة تمهيدية لتنقية الأجواء، ويمكن التعويل على ما بعد فترة نتنياهو.

وأضاف “أنور”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العائلات الإسرائيلية تقول إن أبنائهم ليسوا في خطر مباشر بسبب القصف المتواصل لقطاع غزة ولكن يتحدثون عن الحالة الصحية لذويهم.

تحالف معسكر “لا لنتيناهو” مع العائلات الإسرائيلية

وأكد أنه يوجد معسكر "لا لنتنياهو"، وهو متحالف مع العائلات الإسرائيلية، وهناك معسكر "الهامش الهامش".

وأشار إلى أن للإدارة الأمريكية تروج لمشروع نقل سكان غزة وهو أحد مشروعات نتنياهو.