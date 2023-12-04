الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث بالشئون الإسرائيلية: إزاحة نتنياهو قد تكون خطوة تمهيدية لتنيقية الأجواء بإسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

قال أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن المشكلة في إسرائيل أكبر من نتنياهو فقد تكون إزاحته خطوة تمهيدية لتنقية الأجواء، ويمكن التعويل على ما بعد فترة نتنياهو.

وأضاف “أنور”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العائلات الإسرائيلية تقول إن أبنائهم ليسوا في خطر مباشر بسبب القصف المتواصل لقطاع غزة ولكن يتحدثون عن الحالة الصحية لذويهم.

تحالف معسكر “لا لنتيناهو” مع العائلات الإسرائيلية

وأكد  أنه يوجد معسكر "لا لنتنياهو"، وهو متحالف مع العائلات  الإسرائيلية، وهناك معسكر "الهامش الهامش".

وأشار إلى أن للإدارة الأمريكية تروج لمشروع  نقل سكان غزة وهو أحد مشروعات نتنياهو.

الشئون الإسرائيلية إسرائيل نتنياهو العائلات الإسرائيلية قطاع غزة

مواد متعلقة

فلسطين تحذر من محاولة نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة وقطاع غزة

نتنياهو: الناخبون منحونى تفويضًا لقيادة إسرائيل ولا أهتم باستطلاعات الرأى

باحثة سياسية: نتنياهو يعلم أنه ستتم محاكمته عقب انتهاء الحرب والسجن مصيره

نتنياهو يهدد باستمرار الحرب فى غزة حتى القضاء على حماس

نتنياهو: تم استعادة 110 من المحتجزين لدى حماس ونحذر حزب الله من مصير لبنان

مكتب نتنياهو: رئيس الموساد يشكر رئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطرى على مساعدتهم فى مفاوضات الهدنة

مكتب نتنياهو: استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة

خبير شئون إسرائيلية: نتنياهو لا يشغل باله بالمحتجزين أكثر من تنفيذ مخططه

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يستهدف منزلا لعائلة فى رفح جنوبى غزة (فيديو)

عاجل.. مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة طعنا فى نيويورك

سر اعتراف قائد إسرائيلى بتفوق المقاومة الفلسطينية عليهم عسكريا (فيديو)

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

عاجل.. فرنسا: منفذ الهجوم قرب إيفل بايع «داعش» قبل تنفيذ العملية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح