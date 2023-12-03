عمال السياحة العرب يهنئ الإمارات بالعيد الوطنى واستضافة قمة المناخ

بعث المجلس التنفيذى لاتحاد عمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية العرب برقية تهنئة إلى الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ محمد بن زايد، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي الذي يصادف تاريخ ٢ ديسمبر من كل عام.

وقال "المهيرى": إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتى الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة رسالة أخوة وتعاون تؤكد العلاقات الوطيدة بين الدولتين.

تابع: "المهيرى" أن البرقية جاء نصها كالتالى: إنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر والعرب أتقدم بالتهنئة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وذلك بمناسبة العيد الوطنى، الذى يتزامن والاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ "كوب 28". متمنيًا للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والرفعة وتحقيق ما تصبو اليه.

ثمن مرصد المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية المشاركة الإيجابية الكبرى للعمال المصريين بالدول العربية والغربية خلال الأيام الثلاثة من الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، إن رصد مظاهر احتشاد العمال المصريين أمام السفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية جاءت عبر قنوات الاتصال مع الاتحادات العمالية العربية الشقيقة، وهى رسائل للعالم أجمع تؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد يدركون تمامًا مصالح بلادهم وينتخبون رئيسًا يعبر عنهم، خاصة فى الدفاع عن أمنهم القومى المصرى.

أضاف أن المؤتمرات والندوات التى نظمتها المؤسسات العمالية المصرية كان لها دور فى زيادة وعى المصريين، وفى القلب منهم العمال بالخارج بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطنى يحافظ على بلده وسلامة شعبه ومقدراته ويسير بخطى رشيدة نحو ترسيخ مكانة مصر ووضعها فى المكانة اللائقة عالميًا.