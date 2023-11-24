الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عمال مصر": الرئيس السيسى أعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف مصر تجاه فلسطين

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

أشاد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر “تحيا مصر” باستاد القاهرة الدولي، حيث أكد خلالها رفض تهجير الفلسطينيين.

وقال رئيس عمال مصر، إن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، حملت رسائل للإنسانية والتأكيد على دور مصر في تقديم المساعدات ورسائل للسلام بأننا نبتغي منهج السلام طوال تاريخنا، ليعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية من مسألة التهجير، ومن ثم كان التهجير بمثابة الخط الأحمر بالنسبة لمصر.

جبران: الدولة المصرية قادت جهود كبيرة نتج عنها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أن الدولة المصرية قادت جهود كبيرة نتج عنها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعلان هدنة  إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وهذا بدوره يعكس مكانة وقوة الدولة المصرية فى المنطقة وعلى الصعيد الدولى والإقليمى فى نفس الوقت.

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وأشار جبران إلى أن الرئيس السيسي أدار الموقف بمزيج من الحسم والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وهذا يؤكد أن مصر بها رجال وأجهزة قادرة على حماية أمنها القومي، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد للشعوب العربية أن المنطقة تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود.

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