لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. “المهيري” رئيسا لغرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بنقابة الخدمات الإدارية

انتهى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال اجتماعه الطارئ من تشكيل غرفة العمليات المركزية بقيادته، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها أيام ١٠ و١١ و١٢ شهر ديسمبر المقبل.

وضم تشكيل الغرفة، هشام فاروق المهيري رئيس النقابة رئيسا، وحمدي عرابي نائب رئيس النقابة، وهشام عبد اللطيف الأمين العام وحسام حنفي أمين الصندوق، وهشام عبد اللطيف، ومختار أبو الفتوح عضو مجلس إدارة النقابة لشئون الإعلام، ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد، وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد، أعضاءا.

غرفة عمليات لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد المهيري، أن تشكيل الغرفة جاء تقعيلا لتوصيات المؤتمر العمالي الحاشد الذي نظمته نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية الأربعاء الماضي لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشير إلى أن تشكيل غرفة العمليات المركزية مقرها النقابة العامة وربطها بمثيلاتها الفرعية على مستوى المحافظات على ان تكون الغرف متبرا للتواصل مع القواعد العمالية التى ستكون ولا شك بالصفوف الاولى فى الساعات الاولى أيام الانتخابات الرئاسية.

اضاف " المهيرى' انه بناء على توصيات المؤتمر فقد بدأ تنفيذ خطته دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والتى استعرضها المؤتمر والتى جاءت بعنوان "من أجل مشاركة فعالة بالانتخابات الرئاسية'.

قال ان الخطة تتضمن اعتماد مجلس ادارة النقابة منعقد بشكل دائم وحتى الانتهاء من العرس الانتخابى الرئاسى وتحقيق الهدف المنشود بفوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية.

تابع: أيضا تم رفع حالة الطوارئ لاقصى حد لها بكل مواقع الخدمة النقابية التابعة للنقابة العامة ووضع كل الامكانات والمكتسبات لخدمة العملية الانتخابية..وتكليف سكرتارية الشباب بنشر الوعى لضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية بين شباب الطبقة العاملة من خلال صفحات التواصل الاجتماعى ذات الصلة بالشأن العمالى بالاضافة لتكليف امانات المرأة بالتواصل مع نظرائهن بكل مواقع الانتاج وحثهن على المشاركة بكثافة وانتخاب المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيسا.