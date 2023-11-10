الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الخدمات الإدارية" تحشد عمالها لتأييد السيسى.. انتخابه استقرار مستدام

هشام فاروق المهيري
هشام فاروق المهيري

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إطلاق أكبر حملة على مستوى لجانها النقابية التابعة لها بكل المحافظات لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد لفترة قادمة.

أكد المهيري، أن تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات يأتي متوافقا وشخصه الوطني والعروبي، حيث وجه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر بها المنطقة.

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كما أن دعوة الرئيس السيسي الأحزاب والجهات المؤيدة، والتي كانت تعتزم دعم الحملة أو التبرع لها بالأموال بتوجيهها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي غزة نؤكد إنسانية الرئيس والمضي قدما نحو الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وتحقيق الاستقرار المستدام.

المهيري: تأييد السيسي يأتي من قيادته الرشيدة وحكمته في إدارة البلاد

وقال المهيري، إن تأييد العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات يأتي من قيادته الرشيدة وحكمته في إدارة البلاد وتقديره لكافة التحديات وما يحاك للمنطقة من مكائد.

وانطلاقا من ذلك فإن خطة عمل النقابة لدعوة وحشد الشعب وفي القلب منهم العمال تتضمن إنشاء غرفة طوارئ مركزية بمقر النقابة بالقاهرة، على أن تتبعها ٢٧ غرفة أخرى بالمحافظات يكون هدفها الأساسي انتخاب المرشح عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

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كما تستهدف الحملة صفحات التواصل الاجتماعي ذات الصلة بالشأن العمالي، مستعرضة بها المشروعات القومية التي تمس تحسين أحوال الموظفين والعمال، ومنها إقرار العلاوات المتكررة وزيادة المعاشات ورفع المستوى المهني  لدى العمال.

وشدد المهيري، على دور أمانة المرأة بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية وتواصلها مع القواعد بمواقع العمل؛ للمشاركة بكثافة وانتخاب المرشح عبدالفتاح السيسي رئيسا لفترة قادمة.

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