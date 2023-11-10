الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يؤكد رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استعرض اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن

وأكد الزعيمان خلال اللقاء رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

كما أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنًا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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