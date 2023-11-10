الرئيس السيسى يؤكد رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة

استعرض اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن

وأكد الزعيمان خلال اللقاء رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

كما أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنًا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق.