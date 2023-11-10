الرئيس السيسى يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمطار القاهرة.

ويرافق أمير قطر خلال الزيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

التخفيف من وطأة الأزمة على الفلسطينيين

ويتضمن اللقاء بين الرئيس السيسي ونظيره القطري التشاور العربي في إطار الدبلوماسية التي تمارسها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة على الفلسطينيين، وبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويظل الجهد العربي هو الركيزة الأساسية لمحاولة وضع حلول حقيقية للأزمة الراهنة، ومختلف الأزمات العربية، ويظل الأمل عربيًا، فالأمة العربية تستطيع أن تغير من حاضرها ومستقبلها.