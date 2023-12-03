حسام علي عضو بكتلة الحوار الوطني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالرباط

أدلى عضو مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني حسام علي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بسفارة جمهورية مصر العربية في الرباط.

وحث عضو مجلس أمناء كتلة الحوار الوطني، على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات بمرحلة التصويت للمصريين في الداخل، مهما كان اسم المرشح.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.