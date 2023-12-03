سفير مصر بنيجيريا: أمامنا 3 ساعات على انتهاء اليوم الأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية

وجهت سفيرة جمهورية مصر العربية بنيجيريا سماح هانم، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على التواصل الدائم، مؤكدة أن اليوم الثالث من تصويت المصريين في الخارج شارف على الانتهاء حيث يتبقي ثلاث ساعات على غلق الصناديق.

ونوهت سفيرة جمهورية مصر العربية، بأن أيام التصويت كانت بمثابة احتفال للأسر المصرية في نيجيريا، مشيرة إلى أن المصريين هناك حرصوا على المشاركة الفعالة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقد بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقار البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.