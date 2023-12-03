الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتحاد المصريين بالإمارات: أجواء الانتخابات الرئاسية مفرحة وسط مشاركة كبيرة من المواطنين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية بالإمارات

قال الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، إن أجواء  الانتخابات الرئاسية مفرحة جدًا وسط مشاركة كبيرة من المواطنين خاصة مع آخر يوم للانتخابات الرئاسية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  السفيرة عزيزة" والمذاع عبر فضائية dmc، أن الناخبين يشاركون بالانتخابات الرئاسية بود وبحب وكل واحد منهم يعبر عن حبه للوطن بطريقته إما بالهتافات أو بالزغاريد، مؤكدًا أن الجميع مجمع أن الرئيس السيسي أفضل المرشحين ولا يوجد توجيه لأي شخص.

وتابع، أنه يوجد مرونة في العملية الانتخابية دون أي مشاكل، ويوجد فرحة عامة سواء في لجنة أبو ظبي أو لجنة دبي.

نصيحته للمصريين بالداخل

ولفت إلى أن المصريين بالخارج شاركوا بقوة في الانتخابات حتى فئات ذوي الهمم والمفروض أن تكون هذه رسالة قوية للداخل المصري للمشاركة، ولكي يكون رسالة للعالم أننا خلف القيادة وننتخب رئيس لتولي فترة جديدة وخطيرة للبلاد.

اتحاد المصريين بالإمارات الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية حبه للوطن ذوي الهمم للداخل المصري

مواد متعلقة

السفير يوسف مكاوي: مشاركة واسعة من المصريين في إسبانيا في الانتخابات الرئاسية

استمرار أعمال غرفة عمليات "القومي للإعاقة" في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الإعاقة

محمود سلامة: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية

عمال السياحة العرب: مظاهر احتشاد المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية رسائل وعي وطنية

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى 10 دول

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور فى حادث سير

"القاهرة الإخبارية": طائرات مسيرة تستهدف سفينة لنقل البضائع فى البحر الأحمر

عاجل.. فلسطينيون لـ«الدستور»: حينما يتوقف القصف نحمى جثث الضحايا من الطيور الجارحة

الشركة المتحدة تنعى الفنان الكبير أشرف عبدالغفور

محمد صلاح يعادل إنجاز ستيفن جيرارد التاريخى فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح