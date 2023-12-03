اتحاد المصريين بالإمارات: أجواء الانتخابات الرئاسية مفرحة وسط مشاركة كبيرة من المواطنين

قال الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالإمارات، إن أجواء الانتخابات الرئاسية مفرحة جدًا وسط مشاركة كبيرة من المواطنين خاصة مع آخر يوم للانتخابات الرئاسية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة عزيزة" والمذاع عبر فضائية dmc، أن الناخبين يشاركون بالانتخابات الرئاسية بود وبحب وكل واحد منهم يعبر عن حبه للوطن بطريقته إما بالهتافات أو بالزغاريد، مؤكدًا أن الجميع مجمع أن الرئيس السيسي أفضل المرشحين ولا يوجد توجيه لأي شخص.

وتابع، أنه يوجد مرونة في العملية الانتخابية دون أي مشاكل، ويوجد فرحة عامة سواء في لجنة أبو ظبي أو لجنة دبي.

نصيحته للمصريين بالداخل

ولفت إلى أن المصريين بالخارج شاركوا بقوة في الانتخابات حتى فئات ذوي الهمم والمفروض أن تكون هذه رسالة قوية للداخل المصري للمشاركة، ولكي يكون رسالة للعالم أننا خلف القيادة وننتخب رئيس لتولي فترة جديدة وخطيرة للبلاد.