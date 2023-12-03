فيلم تسجيلي عن دور الصحافة القبطية باحتفاليتها اليوم

عرض فيلم تسجيلي خلال احتفالية الصحافة القبطية اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لعرض دور الصحافة القبطية في تاريخ بلادنا مصر.



وعرض الفيلم دور الصحافة القبطية في حرب 6 أكتوبر والتي نتحتفل هذا العام بمرور 50 عاماً عليها، وكيف كان للصحف القبطية دور في نقل أخبار الحرب من خلال مختلف الفنون الصحفية والكثير من الصور والتي توثق مشاهد الحرب وغير من قصص الأبطال والكتابات الحماسية تمجد الدولة المصرية وجيشها وجهودها.



وخلال الفيلم عرض جهود الصحافة القبطية خلال ثورة 30 يونيو والتي شكلت مرحلة فارقة في عمر البلاد، ورسالة البابا تواضروس عقب إعلان عزل محمد مرسي، وإعلان خارطة الطريق التي شارك البابا في وضعها.



كما سلط الفيلم التسجيلي الضوء على دور الصحافة القبطية في تشجيع الأقباط على التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تمثل الذراع التنموي للدولة، وصدور مجالات عن الجمعيات المدنية القبطية لتكون منبر إعلامي لها.



وترأس منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية عيد الصحافة القبطية، وذلك بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية تحت عنوان "محطات للصحافة القبطية في بلادنا المصرية"، تحت إشراف الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة والمشرف على مجلة الكرازة.

ويشهد الاحتفالية عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا مرقس، مطران شبرالخيمة وتوابعها، الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان، الأنبا تكلا، مطران دشنا، الأنبا يوليوس، أسقف كنائس مصر القديمة، مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، الأنبا إرميا، أسقف عام ورئيس المركز الثقافي القبطى الارثوذكسي، القس بولس حليم، كاهن كنيسة مارجرجس بالقللي، القس باسيليوس صبحي، كاهن كنيسة العذراء الزيتون والأستاذ بالكلية الإكليريكية