الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انطلاق احتفالات يوم الصحافة القبطية برئاسة البابا تواضروس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تنطلق احتفالية "محطات الصحافة القبطية في تاريخ بلادنا المصرية"، والتي تقيمها الكنيسة الأرثوذكسية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  في السادسة مساء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، بالمبنى الجديد الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي ذلك بحضور قداسة البابا تواضروس، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والمشرف على الاحتفالية، والأنبا يوليوس اسقف الخدمات ولفيف من الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة والشخصيات الصحفية والإعلامية.

البابا تواضروس الثاني محطات الصحافة القبطية الأنبا ماركوس المقر الباباوي احتفالية الكاتدرائية المرقسية

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