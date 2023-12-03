الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في المقر البابوي.. البابا تواضروس يترأس يوم الصحافة القبطية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تقيم الكنيسة الأرثوذكسية ،احتفالية "محطات الصحافة القبطية في تاريخ بلادنا المصرية"، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  في السادسة مساء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، بالمبنى الجديد الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي ذلك  بحضور قداسة البابا تواضروس، ونيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والمشرف على الاحتفالية، ولفيف من الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة والشخصيات الصحفية والإعلامية.

 احتفالية العام الماضي

وكان قداسة البابا، قد افتتح العام الماضي  معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التى صدرت عبر المائة وخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من 360 مجلة وصحيفة مسيحية، والمجلات العام الماضى.

وجاءت الصحف التى شملتها الاحتفالية، مدارس الأحد التي صدرت عام 1947 (75 سنة)، ووطني التي صدرت عام 1958 (64 سنة)، ومرقس صدرت عام 1962 (60 سنة)، ورسالة الكنيسة صدرت عام 1963 (59 سنة)، والكرازة صدرت عام 1965 وصارت منذ عام 1972 المجلة الرسمية للكنيسة (57 سنة).

صوم الميلاد المجيد

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر 2023، صوم الميلاد المجيد لعام 2023-2024 وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، و8 يناير 2024، بسبب تزامنه مع السنة الكبيسة.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة، لهذا العام لمدة 42 يومًا، بدلا من 43 يومًا نظرًا لكون السنة “كبيسة”.

عدد أيام صوم الميلاد المجيد

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

 

يوم الصحافة القبطية البابا تواضروس الثاني المقر الباباوي يوم الصحافة القبطية 2023 الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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