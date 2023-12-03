الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بأعلام مصر.. أبناء الجالية بفرنسا يدلون بأصواتهم في الانتخابات (فيديو)

ارشيفية
ارشيفية

على أنغام "تسلم الأيادي"، احتفل أبناء الجالية المصرية المقيمين في فرنسا أثناء مشاركتهم في انتخابات الرئاسة 2024 في اليوم الثالث رافعين أعلام مصر، حيث أقبلوا على اللجان الانتخابية في السفارة المصرية بفرنسا؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

وتوافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في فرنسا في ثالت أيام التصويت للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رافعين الأعلام المصرية، حيث بدأت عملية الاقتراع أمس الأول الجمعة.

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلًا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

ابنة المرشح الرئاسى حازم عمر تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بإسبانيا

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

 

وجرى تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
أو على الرقم:

0220543415

فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية– Egyptian Ministry of Emigration

البريد الإلكتروني:  [email protected]  

واتساب رقم:

01004114672

01069613755

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ETXASDMgWLomVoNUrzN9QthfNlklz_bL6V155VtGDnWrVzS5qJgOMjmM&v=euoP8QQhSWw&feature=youtu.be

 

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