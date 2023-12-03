عمال السياحة العرب: مظاهر احتشاد المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية رسائل وعي وطنية

ثمن مرصد المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية المشاركة الإيجابية الكبرى للعمال المصريين بالدول العربية والغربية خلال الأيام الثلاث من الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، إن رصد مظاهر احتشاد العمال المصريين أمام السفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية جاءت عبر قنوات الاتصال مع الاتحادات العمالية العربية الشقيقة وهى رسائل للعالم أجمع تؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد يدركون تماما مصالح بلادهم وينتخبون رئيسا يعبر عنهم خاصة فى الدفاع عن أمنهم القومى المصرى.

المهيري: حشود عمال مصر بمقار السفارات خارجيا رد قوى على نزاهة العملية الانتخابية

أضاف ان المؤتمرات والندوات التى نظمتها المؤسسات العمالية المصرية كان لها دور فى زيادة وعى المصريين وفى القلب منهم العمال بالخارج بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطنى يحافظ على بلده وسلامة شعبه ومقدراته ويسير بخطى رشيدة نحو ترسيخ مكانة مصر ووضعها فى المكانة اللائقة عالميا.

أكد المهيري، أن حرص عمال مصر بالدول العربية او غيرها على الادلاء بصوتهم فى العملية الانتخابية وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها جاء استشعارا منهم الى حاجة دعم وتكاتف جميع المصريين للوقوف خلف دولتهم لاستكمال التنمية فى الجهورية الجديدة وحفاظا على مقدرات مصر.

وشدد المهيري، على أن رعاية القيادة السياسية فى اضافة المبادرات والحوافز العديدة المقدمة للمصريين فى الخارج وتخصيص وزارة تهتم بشئونهم وتمد يد العون لهم شكلت مسارا وطنيا نحو الاهتمام الغير مسبوق من المصريين بالخارج وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم التى بدأت الجمعة الماضية وتستمر حتى اليوم الاحد.