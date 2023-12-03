الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمانة "مستقبل وطن" بقنا تتابع جهود حملة "كلنا معاك" بمركزي دشنا والوقف

النائبة سحر صدقي
النائبة سحر صدقي

زارت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا اليوم، مركزي الوقف ودشنا لمتابعة جهود حملة "كلنا معاك" التي تنظمها أمانات الشباب والمرأة والعمل الجماهيري استعدادا للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال زيارة أعضاء حزب مستقبل وطن بقنا النائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بالمحافظة ووائل ممتاز أمين الإعلام بقنا وأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب والمرأة والعمل الجماهيري والقواعد الحزبية بالمركزين.

وناقشت النائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بقنا خطة العمل خلال أيام الانتخابات الرئاسية ودور القواعد الحزبية بالقري في عمليات حشد الناخبين لصناديق الاقتراع  مؤكدة علي ضرورة توعية المواطنين بمختلف الطوائف بالمشاركة الإيجابية والخروج للتصويت دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أكدا العمدة مدحت خيري أمين الحزب بمركز دشنا والدكتور راوي الراوي أمين مركز الوقف، خلال بيان صادر عن أمانة الاعلام داخل حزب مستقبل وطن في محافظة قنا اليوم الأحد، علي ضرورة التكاتف والتعاون والاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الوطن والاستمرار قدما في عمليات البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة. 

 

في سياق آخر، كان قد شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء أمس مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة نجع حمادي دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك تحت رعاية اللواء هشام الشعيني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز نجع حمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القصب.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفي بكري ومحمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والآلاف من أبناء مركز نجع حمادي والمراكز المجاورة.

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