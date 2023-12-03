الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة قيرغيزستان الإسلامية لبحث التعاون العلمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، الشيخ عبدالشكور نرماتوف، رئيس جامعة قرغيزستان الإسلامية، والشيخ وزير قارىء راقييف، مفتي جمهورية قرغيزستان، والشيخ وطويغني عبد القاروف رئيس اللجنة الدينية بجمهورية قرغيزستان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن أبواب الأزهر مفتوحة دائمًا لأبناء قيرغزستان للدراسة فيه، وأنه يعتز بالعلاقات العلمية والثقافية التي تجمع الأزهر مع قرغيزستان، حيث يستقبل الأزهر طلاب قيرغزستان للدراسة في معاهده وجامعته العريقة، كما يرحب باستضافة الأئمة في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لرفع مهاراتهم في مجابهة الأفكار المتطرفة، وتحصينهم بالمنهج الأزهري المعتدل، إيمانًا من الأزهر بأهمية الطلاب والأئمة الوافدين، وأنهم سفراء الأزهر فى بلادهم ومصدر قوة وفخر لأوطانهم.

من جهته، أعرب وفد قيرغزستان عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة لنشر الإسلام الوسطي في العالم، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعريف بجوهر الإسلام عالميًا من خلال مبعوثيه وخريجيه، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية ودن المسلمين حول العالم.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مفتي جمهورية قرغيزستان قرغيزستان

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