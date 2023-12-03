الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بمقر مشيخة الأزهر، وذلك لبحث أوجه التعاون الثقافي والديني بين الأزهر الشريف وكوريا الجنوبية.

في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر، بالسفير الكوري الجنوبي، مؤكدًا حرص الأزهر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، خاصة في المجالات العلمية والتعليمية والدينية، واستعداد الأزهر لاستقبال أئمة المساجد لتدريبهم على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، والتي يعمل الأزهر دائمًا على ترسيخها.

كما أكد فضيلة الإمام الأكبر أن رسالة الأزهر رسالة عالمية تقوم على نشر الرسالة الصحيحة للإسلام، وترسيخ ثقافة التعايش بين الناس، لافتا إلى جهود مؤسسة الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان، وسعيه الدائم لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية حول العالم، مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي وكنيسة كانتربري، موضحًا أن تلك الجهود  تأتي انطلاقًا من مسئولية الأزهر الدينية، وإيمانا بدوره التاريخي في نشر صحيح الدين، اعتمادا على منهج وسطي مستنير، قادر على مواجهة التطرف والتعصب والإرهاب، ومتمكننا من نشر ثقافة السلام والأخوة الإنسانية في شتى بقاع العالم.

أولوية القضية الفلسطينية

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر مهموم بقضايا العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المشروعة، مثمنًا موقف الشعوب الحرة، وبخاصة المنصفون من اليهود "غير المتصهينين"، الرافضين لممارسات الكيان الصهيوني المتغطرسة تجاه أبناء غزة، وأعلنوا رفضهم للعدوان على الأبرياء ‏والمدنيين، ووحشيته في حق الأطفــال ‏والنـساء والشــيوخ والأبـرياء، ورفضوا استهداف المستشفيات والكنائس والبيوت ومقرات إيواء النازحين.‏

من جهته، أعرب  كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقدير بلاده لما يقوم به الأزهر من جهود داخل مصر وخارجها على طريق تعزيز الحوار والتسامح ونشر الأخوة الإنسانية، مشيدا بالتجربتين المصرية والكورية الجنوبية في التعايش بين جميع طوائف الشعب، مؤكدًا عزمه وحرصه الشديد على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين الأزهر والمؤسسات الثقافية والعلمية في كوريا الجنوبية.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر سفير كوريا الجنوبية الأزهر الشريف ثقافة التسامح والتعايش الأزهر

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