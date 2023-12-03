تعرف على موعد وصول حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر الأحد ١٠ ديسمبر الجاري، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

وحقق نواذيبو الموريتاني انتصاره الأول في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه بيراميدز، أمس السبت في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1 / صفر على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبذلك، تساوت فرق المجموعة الأربعة في رصيد 3 نقاط، حيث تواجد صن داونز في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على مازيمبي ونواذيبو وبيراميدز، أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع.

وتقدم نواذيبو بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة بواسطة عمار سيدي بونا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يلعب الفريق الموريتاني بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ديمين ساليك في الدقيقة 48.

ورغم النقص العددي، أحرز عبدالله عبيد الهدف الثاني لمصلحة نواذيبو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، لتنتهي المواجهة العربية الخالصة بانتصار ثمين للفريق الموريتاني.

وكان نواذيبو بدأ مشواره في المجموعة بالخسارة صفر / 3 أمام مضيفه صن داونز بالجولة الأولى، التي شهدت فوز بيراميدز على مازيمبي 1 / صفر.

يذكر أن بيراميدز ونواذيبو يشاركان للمرة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.