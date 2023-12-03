الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة ميدانية تتفقد 14 لجنة فرعية في أسوان استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024

اللجنة
اللجنة

واصلت اللجنة الميدانية المرور على اللجان الانتخابية برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، وبمشاركة مديري المديريات والإدارات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية؛ للتأكد من جاهزيتها للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بـ 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، منهم 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كل الاحتياجات والخدمات اللوجستية داخل وخارج اللجان العامة والفرعية بكل أنحاء المحافظة. 

 14 لجنة فرعية

وشملت الجولة التفقدية للجنة المرور الميداني على 14 لجنة فرعية داخل عدد 7 مدارس تعليمية، بالإضافة إلى لجنة عامة للفرز بإستاد أسوان، حيث حرصت المهندسة فاطمة إبراهيم علي، تفقد غرف الإدلاء بالأصوات، وتوافر الاحتياجات من الأثاثات والتجهيزات الفنية، بجانب تفقد الاستراحات ودورات المياه العمومية.

وشددت على مسؤولي الجهات المعنية بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكيد على تنفيذ التجهيزات والاستعدادات المطلوبة بجميع مقرات اللجان الانتخابية مع سرعة إعداد تقارير تفصيلية مصورة عن الملاحظات المرصودة لسرعة تلافيها، بالإضافة إلى حصر أهم الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لسرعة توفيرها وتلبيتها بالشكل المطلوب.

وكلّفت السكرتير العام، مسؤولي التربية والتعليم، بسرعة مراجعة وتنفيذ أعمال الصيانة مع توفير أدوات النظافة والتطهير اللازمة بمختلف دورات المياه، علاوة على رفع كفاءة الأبواب والنوافذ مع الاهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية واللوحات الجمالية لتحقيق المظهر المشرف واللائق بالعُرس الانتخابي الكبير.

ووجَّهت مسؤولي الوحدة المحلية، بسرعة رفع تراكمات القمامة والأتربة والاهتمام بتنسيق وتهذيب وري الأشجار والمسطحات الخضراء، مع تركيب أعمال الإنترلوك وتسوية مستوى أرضية المداخل وتنفيذ أعمال الدهانات للأسوار بالمدارس والمواقع الخدمية التي تتواجد فيها اللجان الانتخابية وذلك للحفاظ على الوجه الحضاري أمام الناخبين ولسهولة وتيسير حركة الدخول والخروج.

اللجنة
اللجنة
اللجنة
اللجنة
اللجنة
اللجنة
محافظة أسوان لجنة مرور مديري المديريات الانتخابات الرئاسية اللجان الانتخابية

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