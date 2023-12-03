توجيهات من "التربية والتعليم" للمدارس المخصصة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية المُخصص مدارسها للجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، بمراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة مُحكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

اقرأ أيضًا

وشددت الوزارة على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، وعمل مظلات ومبردات مياه، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لمخاطبة المديريات حول المدارس التي تم اختيارها في المحافظات لتكون لجانًا انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية ديسمبر الجاري.

وجاء في نص خطاب رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم: "في ضوء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية والتي تتضمن مواعيد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجري عملية الانتخاب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 و10 من يناير لعام 2024".

وشددت الوزارة على أن المدارس التي سوف يكون بها مقر لجان انتخابية، إجازة للطلاب فقط، أما بالنسبة للمعلمين، سوف يتم عمل مراكز تجميع لهم للحضور والتوقيع تحت إشراف مدير عام الإدارة، على أن تعقد امتحانات شهر ديسمبر بداية من الأربعاء 20 ديسمبر.