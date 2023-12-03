الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنظم قوافل لتوزيع المساعدات بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

قوافل لتوزيع المساعدات
قوافل لتوزيع المساعدات

تواصل وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تنظيم عدة قوافل لتوزيع المساعدات العينية بالمجان على السيدات، خاصة المرأة المعيلة، بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بنطاق مديريات أمن «الجيزة- المنيا- مطروح- بورسعيد- أسوان- البحر الأحمر- أسيوط»؛ بمناسبة حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي إطار مبادرة "كلنا واحد- معك فى كل مكان".

يأتي ذلك تأكيدًا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لتظل دائمًا وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.

ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات، خاصةً المرأة المعيلة، مثمنات ما لمسنه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام، لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

وزارة الداخلية قوافل المساعدات العينية العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة المرأة المعيله

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