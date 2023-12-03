"الداخلية" تحتفى باليوم العالمى لذوى الإعاقة باستخراج الوثائق مجانا

قال مصدر مسؤول إن وزارة الداخلية تحتفى باليوم العالمي لذوي الإعاقة،عبر العديد من الفعاليات من بينها تنظيم فعاليات مشاركة مع ذوى الإعاقة بمختلف المحافظات.

وأضاف المصدر أنه سيتم السماح باستخراج الوثائق والأوراق الثبوتية مجانًا لذوى الإعاقة احتفالًا بهذه المناسبة، وتضمن الوثائق استخراج الأوراق الثبوتية- وثائق السفر- تصاريح العمل.

مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب عبر تفعيل المبادرات الإنسانية

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزتها، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في كافة المناسبات.